Unfall auf legendärer Steil-Straße im Vogtland

Eine 84-Jährige hat sich auf der Reichenbacher Liebaustraße verschaltet - mit fatalen Folgen.

Unfall auf der Reichenbacher Liebaustraße: Eine 84-jährige Autofahrerin hat sich dort am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr verschaltet - aufgrund der starken Steigung wollte sie in den ersten Gang schalten, was ihr jedoch misslang. Dadurch rollte sie rückwärts und stieß zunächst gegen einen geparkten Seat und in der Folge gegen eine Hauswand....