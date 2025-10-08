Versöhnliches Saisonende für Motorsportler Niels Tröger aus Großfriesen

Seine zweite Saison in der GT-Nachwuchs- und DTM-Rahmenserie ADAC GT4 Germany beendete Niels Tröger auf Rang 11. Dabei wäre sogar mehr drin gewesen.

Das DTM-Finale 2025 in Hockenheim war zugleich auch der letzte Aufgalopp der GT-Nachwuchs- und DTM-Rahmenserie ADAC GT4 Germany und somit auch für Niels Tröger. In Hohenstein-Ernstthals Partnerstadt belegte der 23-jährige Großfriesener zusammen mit seinem diesjährigen Motorsport-Partner Andreas Jochimsen aus Dänemark in den letzten beiden... Das DTM-Finale 2025 in Hockenheim war zugleich auch der letzte Aufgalopp der GT-Nachwuchs- und DTM-Rahmenserie ADAC GT4 Germany und somit auch für Niels Tröger. In Hohenstein-Ernstthals Partnerstadt belegte der 23-jährige Großfriesener zusammen mit seinem diesjährigen Motorsport-Partner Andreas Jochimsen aus Dänemark in den letzten beiden...