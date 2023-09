VfB-Team vor Mammutaufgabe

Fußball-Oberligist Auerbach will das Nervenflattern in den Heimspielen endlich beenden. Und zwar mit einem Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt. Wenngleich dieser dafür nicht der einfachste Gegner sein wird.

Der VfB Auerbach stand in den vergangenen Jahren schon vor einigen schwierigen Missionen. Doch an diesem Samstag, 14 Uhr, wartet eine gefühlte Mammutaufgabe. Nicht deshalb, weil die Partie gegen Einheit Rudolstadt in der Oberliga auf dem Papier so schwierig erscheint. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Gäste kommen als...