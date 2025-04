Zwickau 4 min.

FSV Zwickau: Wer beim ersten Erfolg der neuen Traditionself in der Halle alles dabei war

Vereinslegende Davy Frick hat die im Sommer gegründete Mannschaft beim dritten Platz beim Walter-Fritzsch-Turnier in Dresden angeführt. In den nächsten Tagen ist das Team zweimal in der Region am Ball.