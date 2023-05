VFC: Selbstläufergefühl kostet Zähler

Der Fußball-Oberligist hat innerhalb von drei Tagen zwei Punktspiele absolviert. Am Samstag besiegte er zuhause den FC An der Fahner Höhe 2:0, am Montag gelang beim SV Westerhausen ein 2:2.

Vier Punkte aus zwei Oberligaspielen am verlängerten Wochenende - das ist die Bilanz des VFC Plauen, der nach dem 2:0-Heimsieg gegen den FC An der Fahner Höhe und dem 2:2 bei SV Westerhausen mit zwölf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Eilenburg weiter Tabellendritter ist.