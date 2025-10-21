Vogut: Zwei vierfache Torschützen gehören zur Top-Elf der Woche

Plauen
Zum neunten Mal in dieser Saison haben die vogtländischen Fußballfans ihre Mannschaft der Woche gewählt. 517 Stimmen wurden auf der Internetplattform abgegeben.
Die neunte Vogut-Elf in dieser Saison steht. 517 Nutzer der Internetplattform für regionale Fußballfans haben diesmal über die besten Kicker des vergangenen Wochenendes abgestimmt. Hier die Mannschaft:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.