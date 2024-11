Volleyball, 3. Liga: Trainer des VSV Oelsnitz wünscht sich das Glück zurück

Den Obervogtländern ist es auch mit dezimiertem Kader gelungen, beim Tabellenvierten GSVE Delitzsch gut mitzuhalten. Trotz mehrmaliger Führung gab man am Ende aber wieder drei Punkte ab.

Wieder mal gut mitgespielt, aber vom Endresultat her klar verloren: Wie in fast allen der bisher acht Saisonspiele hat den Drittligavolleyballern des VSV Oelsnitz auch am Samstagabend beim ehemaligen Zweitligisten Delitzsch irgendwie die letzte Konsequenz gefehlt, um doch endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Der war beim vorherigen...