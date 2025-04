Volleyball-Bezirksliga: VSV Fortuna Göltzschtal feiert Auswärtssieg

Mit 3:1 haben sich die Vogtländer am Samstag beim SV Linda durchgesetzt und sind Tabellendritter. Die WSG Oberreichenbach ging auswärts leer aus.

In der Volleyball-Bezirksliga haben die Männer des VSV Fortuna Göltzschtal am Samstag ein umkämpftes Spiel für sich entschieden. Beim SV Linda setzten sich die Vogtländer mit 3:1 (21:25; 25:19; 25:20; 27:25) durch und stehen mit jetzt 27 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Weniger Spielglück hatte am Samstag die WSG Oberreichenbach. Die musste...