Volleyball: Letztes Auswärtsspiel für Drittliga-Absteiger VSV Oelsnitz

Beim MTV München sind die Vogtländer am Samstag um 19 Uhr zu Gast. Die Begegnung hat aber nur noch statistische Bedeutung.

Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reisen die Drittligavolleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es ab 19 Uhr im MTV-Dome in der Häberlstraße zum Kellerduell zwischen dem Vorletzten MTV München und dem Letzten VSV Oelsnitz. Für die Vogtländer hat die Begegnung keine Bedeutung mehr. Sie...