Volleyball-Regionalliga: Oberlosaerinnen in Erfurt gefordert

Aktuell auf dem 5. Tabellenplatz stehend, haben die Frauen des SV 04 durchaus noch die Chance, für einen Grund zum Feiern zu sorgen. Ein Sieg in Thüringen würde ihre Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag deutlich verbessern.

Geht da noch etwas für die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa? Mit zwei Siegen könnten sie sich in der Tabelle der Regionalliga Ost bei etwas Mithilfe der Konkurrenz noch von Rang 5 weiter nach oben arbeiten. Selbst der Bronzerang ist noch darstellbar. Am Samstag heißt es deshalb bereits zur Mittagszeit in Erfurt zu bestehen. Um 12.30 Uhr...