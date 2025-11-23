Volleyball: VSV Oelsnitz gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge

Oberes Vogtland
3:1 hieß es am Samstag in der Regionalligapartie beim Krostitzer SV. Damit rücken die Vogtländer auf den sechsten Tabellenplatz vor.
Haben die Männer des VSV Oelsnitz in der Volleyball-Regionalliga endlich in die Spur gefunden? Erstmals in dieser Saison gelangen zwei Siege in Folge. Nach dem 3:1 beim SV Kreuzschule Dresden eine Woche zuvor gewannen die Oelsnitzer am Samstag auch beim GSVE Delitzsch II mit dem selben Resultat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.