Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge
Von Thomas Gräf
3:1 hieß es am Samstag in der Regionalligapartie beim Krostitzer SV. Damit rücken die Vogtländer auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Haben die Männer des VSV Oelsnitz in der Volleyball-Regionalliga endlich in die Spur gefunden? Erstmals in dieser Saison gelangen zwei Siege in Folge. Nach dem 3:1 beim SV Kreuzschule Dresden eine Woche zuvor gewannen die Oelsnitzer am Samstag auch beim GSVE Delitzsch II mit dem selben Resultat.
