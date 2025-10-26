Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die VSV-Männer freuen sich zusammen mit den Fans über den 3:1-Erfolg in Jena.
Die VSV-Männer freuen sich zusammen mit den Fans über den 3:1-Erfolg in Jena. Bild: Sperkenfont
Die VSV-Männer freuen sich zusammen mit den Fans über den 3:1-Erfolg in Jena.
Die VSV-Männer freuen sich zusammen mit den Fans über den 3:1-Erfolg in Jena. Bild: Sperkenfont
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz landet den ersten Auswärtssieg – Fans wachsen über sich hinaus
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3:1 hieß es am Samstagabend im Spiel der Regionalliga beim noch sieglosen 1. VSV Jena II. Die Mannschaft hatte den Gegner im Griff, die Oelsnitzer Fans die Halle.

Der VSV Oelsnitz hat am Samstagabend seinen ersten Auswärtserfolg der Saison in der Volleyball-Regionalliga feiern können. Bei der zuvor noch sieglosen zweiten Mannschaft des 1. VSV Jena gelang den Männern von Trainer Alexander Krug ein 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25 :21). Rund 50 Zuschauer - zwei Drittel davon waren aus Oelsnitz angereist -...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
05.10.2025
3 min.
Volleyball: Erstes Regionalligaspiel des VSV Oelsnitz in Plauen – Nach 70 Minuten ist alles vorbei
Christian Böhm (links) punktet hier für den VSV Oelsnitz, der Block der Gäste ist chancenlos.
Die sogenannten „Youngstars“ aus Thüringen waren nur im ersten Satz ein ernsthafter Gegner, die Gastgeber siegten ungefährdet mit 3:0. Warum die lautstarken VSV-Fans selbst zwei Busfahrer staunen ließen...
Thomas Gräf
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
19.10.2025
2 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert dritte Niederlage im vierten Spiel
Der Oelsnitzer Neuzugang Jonathan Markus (Mitte) wird hier erfolgreich geblockt.
In der Regionalliga suchen die Vogtländer weiter nach ihrer Form. 0:3 (12:25, 21:25, 17:25) hieß es am Samstagabend in Plauen gegen den USV TU Dresden.
Thomas Gräf
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel