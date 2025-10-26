Volleyball: VSV Oelsnitz landet den ersten Auswärtssieg – Fans wachsen über sich hinaus

Oberes Vogtland
3:1 hieß es am Samstagabend im Spiel der Regionalliga beim noch sieglosen 1. VSV Jena II. Die Mannschaft hatte den Gegner im Griff, die Oelsnitzer Fans die Halle.
Der VSV Oelsnitz hat am Samstagabend seinen ersten Auswärtserfolg der Saison in der Volleyball-Regionalliga feiern können. Bei der zuvor noch sieglosen zweiten Mannschaft des 1. VSV Jena gelang den Männern von Trainer Alexander Krug ein 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25 :21). Rund 50 Zuschauer - zwei Drittel davon waren aus Oelsnitz angereist -...
