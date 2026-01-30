Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen

Plauen
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Nach Köthen fahren statt zu Hause das Derby gegen den SV 04 Oberlosa III bestreiten – Torhüter Felix Neef vom HC Einheit Plauen hätte vor wenigen Monaten nicht gedacht, dass ein Wochenende für ihn so aussehen könnte. Denn eigentlich steht der 36-Jährige im Kader der zweiten Mannschaft des Vereins, die in der Regionsoberliga spielt. Ende...
