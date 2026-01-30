MENÜ
  • Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen

Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Plauen
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Von Florian Wißgott
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.

Nach Köthen fahren statt zu Hause das Derby gegen den SV 04 Oberlosa III bestreiten – Torhüter Felix Neef vom HC Einheit Plauen hätte vor wenigen Monaten nicht gedacht, dass ein Wochenende für ihn so aussehen könnte. Denn eigentlich steht der 36-Jährige im Kader der zweiten Mannschaft des Vereins, die in der Regionsoberliga spielt. Ende...
