Vor dem Neustart in der Handball-Regionalliga: Was der HC Einheit Plauen nun besser machen muss

Nach der vierwöchigen Pause beginnt am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Anhalt Bernburg auch für die Rot-Weißen die Rest-Rückrunde. Wie die Füchse das Minimalziel Klassenerhalt erreichen wollen.

Dass es nach der zweitbesten Saison der Vereinsgeschichte wahrscheinlich nicht so erfolgreich für den HC Einheit Plauen weitergehen würde, befürchteten viele Fans der Rot-Weißen schon nach der letzten Partie im Frühjahr 2025 beim abgestiegenen HSV Apolda. Nach der schweren Verletzung und des damit einhergehenden langen Ausfalls von Abwehrchef...