VSV Oelsnitz reicht 2:0-Führung nicht

Die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz haben ihren Anhängern am Samstagabend erneut Nervenkitzel pur geboten. Die Partie beim SV Schwaig II war die fünfte in Folge, die erst im fünften Satz entschieden wurde - diesmal mit dem schlechteren Ende für den VSV, denn trotz einer 2:0-Führung in den Sätzen zogen die Oelsnitzer...