MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor.
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor. Foto: Oliver Orgs
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor.
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor. Foto: Oliver Orgs
Plauen
Wasserball: Für SVV Plauen zählt ein überzeugendes Auftreten
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im abschließenden Vorrundenmatch der 2. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag Heimrecht. Je nach Abschneiden steht danach der Playoff-Gegner fest.

Das letzte Heimspiel der Vorrunde steht am Samstagabend für die Zweitligawasserballer des SVV Plauen auf dem Plan. Im heimischen Stadtbad erwarten die Plauener um 19 Uhr den Gegner aus Krefeld, der aktuell zu den Top Teams der Liga zählt. Für den SVV geht es in dieser Begegnung nicht nur um Punkte, sondern auch um ein überzeugendes Auftreten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
16.03.2026
2 min.
SVV Plauen hat in torreichem Duell das Nachsehen
Laurence Bolmann war in Stuttgart mit sieben Treffern erfolgreichster Plauener Werfer.
In der 2. Wasserball-Bundesliga bleiben die Vogtländer auf dem 6. Platz kleben. Beim SSV Esslingen reichte es nicht ganz zu Zählbarem.
Sascha Wolf
13.03.2026
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen wieder mit voller Kapelle
Symbolbild.
In der 2. Bundesliga geht es für die Vogtländer erneut auf große Tour. In Stuttgart sollen gegen den SSV Esslingen die nächsten Punkte eingefahren werden.
Sascha Wolf
16:30 Uhr
4 min.
Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit.
Nicole Schimpke ist die Citymanagerin in Freiberg. Ladenschließungen gefallen ihr ebenso wenig wie den Kunden. Doch sieht sie vor allem positive Entwicklungen. Und an Ideen mangelt es nicht.
Wieland Josch
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
16:24 Uhr
4 min.
Plauener Bücherzelle abtransportiert: Jetzt spricht die Initiatorin über die Gründe
2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling.
Über viele Jahre konnten Vogtländer ausgelesene Bücher in der knallroten Box an der Bahnhofstraße hinterlassen und andere Exemplare mitnehmen. Doch das ist nun vorbei. Warum?
Sabine Schott
Mehr Artikel