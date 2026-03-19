Wasserball: Für SVV Plauen zählt ein überzeugendes Auftreten

Im abschließenden Vorrundenmatch der 2. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag Heimrecht. Je nach Abschneiden steht danach der Playoff-Gegner fest.

Das letzte Heimspiel der Vorrunde steht am Samstagabend für die Zweitligawasserballer des SVV Plauen auf dem Plan. Im heimischen Stadtbad erwarten die Plauener um 19 Uhr den Gegner aus Krefeld, der aktuell zu den Top Teams der Liga zählt. Für den SVV geht es in dieser Begegnung nicht nur um Punkte, sondern auch um ein überzeugendes Auftreten....