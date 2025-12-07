Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Plauener Lasse Iffland (Mitte) bringt sich hier gegen den SVV Esslingen zur Verteidigung in Position. Er wurde später zum Spieler des Tages gewählt.
Der Plauener Lasse Iffland (Mitte) bringt sich hier gegen den SVV Esslingen zur Verteidigung in Position. Er wurde später zum Spieler des Tages gewählt. Bild: Oliver Orgs
Der Plauener Lasse Iffland (Mitte) bringt sich hier gegen den SVV Esslingen zur Verteidigung in Position. Er wurde später zum Spieler des Tages gewählt.
Der Plauener Lasse Iffland (Mitte) bringt sich hier gegen den SVV Esslingen zur Verteidigung in Position. Er wurde später zum Spieler des Tages gewählt. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wasserball: Starker Teamspirit führt Zweitligist SVV Plauen zum klaren Erfolg
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Heimspiel gegen den SSV Esslingen haben die Spitzenstädter mit 20:10 souverän für sich entschieden. Damit kehrt die Mannschaft pünktlich vor einer anspruchsvollen Aufgabe am kommenden Wochenende zurück in die Erfolgsspur.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben eine starke Antwort auf die Niederlage der Vorwoche gegeben. Mit überzeugender mannschaftlicher Geschlossenheit und viel Einsatz bestimmten die Vogtländer am Samstagabend im Stadtbad klar das Geschehen und setzten sich am Ende deutlich mit 20:10 (7:3, 5:3, 4:2, 4:2) gegen den SSV Esslingen durch....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
11:45 Uhr
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen brennen darauf, endlich wieder feiern zu dürfen
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel.
Die bisherigen Ergebnisse in der 2. Bundesliga haben Mannschaft und Fans noch nicht allzu viel Freude bereitet. Den Glauben an den Erfolg hat das Team von Robin Seemann aber längst nicht verloren.
Sascha Wolf
30.11.2025
4 min.
Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen.
Im heimischen Stadtbad waren die Zweitliga-Wasserballer im Duell mit dem Spitzenreiter chancenlos. Woran das Team arbeiten muss, zeigte sich auch am Sonntag wieder beim knappen Weiterkommen im Pokal.
Anika Zimny
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel