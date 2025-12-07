Wasserball: Starker Teamspirit führt Zweitligist SVV Plauen zum klaren Erfolg

Das Heimspiel gegen den SSV Esslingen haben die Spitzenstädter mit 20:10 souverän für sich entschieden. Damit kehrt die Mannschaft pünktlich vor einer anspruchsvollen Aufgabe am kommenden Wochenende zurück in die Erfolgsspur.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben eine starke Antwort auf die Niederlage der Vorwoche gegeben. Mit überzeugender mannschaftlicher Geschlossenheit und viel Einsatz bestimmten die Vogtländer am Samstagabend im Stadtbad klar das Geschehen und setzten sich am Ende deutlich mit 20:10 (7:3, 5:3, 4:2, 4:2) gegen den SSV Esslingen durch.... Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben eine starke Antwort auf die Niederlage der Vorwoche gegeben. Mit überzeugender mannschaftlicher Geschlossenheit und viel Einsatz bestimmten die Vogtländer am Samstagabend im Stadtbad klar das Geschehen und setzten sich am Ende deutlich mit 20:10 (7:3, 5:3, 4:2, 4:2) gegen den SSV Esslingen durch....