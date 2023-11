Wer behält im Abstiegskampf die Nerven?

Drei Mannschaften stecken in der Fußball-Vogtlandliga ganz tief im Sumpf. Der Landesklasse-Absteiger Pausa-Mühltroff steht vor einem wichtigen Spiel bei Freunden.

Der letzte Hinrundenspieltag steht in der Fußball-Vogtlandliga an. Oben wie unten in der Tabelle überrascht das Bild ein wenig, auch wenn vor allem die Kellerkinder schon vor der Saison damit gerechnet hatten, nicht unbedingt eine ganz sorgenfreie Spielzeit zu erleben. Mit jeweils nur einem Saisonsieg stehen der SV Kottengrün (5...