Wie der Citylauf in Dresden für das schnellste Marathon-Ehepaar aus Sachsen gelaufen ist

Kristina und Sebastian Hendel haben das 10-Kilometer-Rennen aus dem vollen Training heraus bestritten. Die beiden Reichenbacher wollen in diesem Jahr bei zwei großen Städte-Marathons abliefern.

Mit seinem dritten Platz beim 36. Dresdner Citylauf freundete sich Sebastian Hendel im Ziel recht schnell an. „Es war ein guter Trainingswettkampf. Wir hatten sehr schönes Wetter und eine sehr schöne Atmosphäre. Da nimmt man das auch gerne mal mit in seiner sächsischen Heimat“, sagte der 30-jährige Reichenbacher. Für die 10 Kilometer mit...