Regionale Nachrichten und News
  • Wieso David Zbiral bei den Handballern des HC Einheit Plauen vom offensiven Freigeist zum defensiven Stabilisator wurde

David Zbiral (am Ball) ist vom Torjäger zum Verteidiger umgeschult worden.
David Zbiral (am Ball) ist vom Torjäger zum Verteidiger umgeschult worden. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wieso David Zbiral bei den Handballern des HC Einheit Plauen vom offensiven Freigeist zum defensiven Stabilisator wurde
Von Florian Wißgott
Das Spiel von David Zbiral hat sich in der Regionalliga grundlegend verändert: Sorgte er bisher als Denker und Lenker im Angriff für den Erfolg der Füchse, ist der Tscheche nun ins Abwehrzentrum gerückt.

Seit dem Auswärtsspiel beim damaligen Spitzenreiter HC Elbflorenz II spielt David Zbiral beim HC Einheit Plauen in der Abwehr und bildet mit Kreisläufer Jakub Sira den Mittelblock. „Wir haben nicht so viele andere Varianten – und nachdem Jakub in Dresden die rote Karte bekommen hatte, rückte ich ins Abwehrzentrum. Das habe ich dann nicht so...
