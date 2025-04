Zwei Germania-Starter kämpfen um Deutsche Meistertitel

Die Titelkämpfe der Junioren im Freistilringer werden kommendes Wochenende in Frankfurt/Oder ausgetragen. Johannes Adler und Jimmy Rudau sind dabei.

Am kommenden Wochenende werden die Deutschen Meisterschaften der Ringer fortgesetzt. Nach den Altersklassen U 14 und U 17 sind es nun die Junioren, die um Titel kämpfen. Die Griechisch-Römisch-Spezialisten treffen sich in Hausen-Zell, während Freistilringer und Juniorinnen die Titelkämpfe gemeinsam in Frankfurt/Oder austragen. Für Germania...