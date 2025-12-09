Zwei Vogtländer beim härtesten Radrennen Europas: 5000 Kilometer von Spanien bis nach Rumänien

Der eine hat sich nach dem Ende seiner Karriere als Fußballer dem Radsport verschrieben und schon mehrere große Touren absolviert. Der andere war einer der besten Flossenschwimmer der Welt und feierte in diesem Jahr sein Debüt bei einem ganz großen Radsportevent. Jens Ritter und Christian Höra fuhren einmal quer durch Europa.

Was treibt einen an, in einer Zeit von weniger als drei Wochen 5000 Kilometer auf dem Rad zurückzulegen? Gleich zwei Plauener haben das in diesem Jahr auf sich genommen und werden diese besondere Reise wohl nie vergessen. Jens Ritter und Christian Höra zählten zum 420 Fahrer großen Starterfeld beim „11. Transcontinental Race", das in...