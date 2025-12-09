Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Plauener Jens Ritter vor der Kathedrale von Santiago de Compostela. Hier begann am 27. Juli eines der härtesten – wenn nicht das härteste Radrennen der Welt.
Der Plauener Jens Ritter vor der Kathedrale von Santiago de Compostela. Hier begann am 27. Juli eines der härtesten – wenn nicht das härteste Radrennen der Welt. Bild: Privat
Etwa 5000 Straßenkilometer liegen zwischen dem spanischen Santiago de Compostela und Constanta in Rumänien.
Etwa 5000 Straßenkilometer liegen zwischen dem spanischen Santiago de Compostela und Constanta in Rumänien. Bild: Veranstalter
Christian Höra hält nach einem anstrengenden Teilstück am Hafen in Bari inne. Von hier aus ging es mit der Fähre weiter nach Albanien.
Christian Höra hält nach einem anstrengenden Teilstück am Hafen in Bari inne. Von hier aus ging es mit der Fähre weiter nach Albanien. Bild: Privat
Plauen
Zwei Vogtländer beim härtesten Radrennen Europas: 5000 Kilometer von Spanien bis nach Rumänien
Von Steffen Bandt
Der eine hat sich nach dem Ende seiner Karriere als Fußballer dem Radsport verschrieben und schon mehrere große Touren absolviert. Der andere war einer der besten Flossenschwimmer der Welt und feierte in diesem Jahr sein Debüt bei einem ganz großen Radsportevent. Jens Ritter und Christian Höra fuhren einmal quer durch Europa.

Was treibt einen an, in einer Zeit von weniger als drei Wochen 5000 Kilometer auf dem Rad zurückzulegen? Gleich zwei Plauener haben das in diesem Jahr auf sich genommen und werden diese besondere Reise wohl nie vergessen. Jens Ritter und Christian Höra zählten zum 420 Fahrer großen Starterfeld beim „11. Transcontinental Race“, das in...
