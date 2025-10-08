Zweiter Sieg im dritten Spiel: Die Zweitliga-Kegler aus Mehltheuer sind gut gestartet

Plauen
Mit 7:1 haben die Vogtländer einen deutlichen 7:1-Erfolg bei Blau-Weiß Loburg in Sachsen-Anhalt gelandet. Florian Lamprecht erreichte den Tagesbestwert.
Am dritten Spieltag haben die Zweitliga-Kegler aus Mehltheuer in Sachsen-Anhalt bei Blau-Weiß Loburg einen 7:1-Sieg gelandet. Die Sachsen-Anhaltiner spielen seit letzter Saison in der zweiten Bundesliga und sind als heimstarkes Team bekannt. Dank einer cleveren Aufstellung und der makellosen Umsetzung der geplanten Taktik setzten die...
