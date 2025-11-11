Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild.
Symbolbild.
Plauen
Zweitligakegler aus Mehltheuer kassieren deutliche Niederlage
Von Lutz Frauendorf
Bei der zweiten Mannschaft von Bundesligist Rot-Weiß Zerbst mussten sich die Vogtländer mit 2:6 geschlagen geben. Nur 4,5 Satzpunkte sammelten die Gäste ein.

In der 2. Kegel-Bundesliga Ost hat die SG Grün-Weiß Mehltheuer am Samstag eine klare 2:6-Niederlage bei Rot-Weiß Zerbst II quittieren müssen. Beim Reserveteam des Bundesligisten lief für die Vogtländer von Beginn an nicht viel zusammen. Lediglich Daniel Höring (2:2/609) und Stefan Großer (2,5:1,5/600) knackten die 600er-Marke und konnten...
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
15.10.2025
2 min.
Aufsteiger weiter an der Spitze: Zweitliga-Kegler aus Mehltheuer lassen es wieder krachen
Mit klarem 7:1 sichern sich die Vogtländer den Sieg gegen das punktlose Zechin. Alle Spieler schafften über 600 Kegel.
Stefan Großer
28.10.2025
2 min.
2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer stolpert auf der Heimbahn
Symbolbild.
Mit 2:6 mussten sich die Vogtländer gegen Aufstiegskandidat KSV Freital geschlagen geben. Dass auch der Kegelsport Kopfsache ist, wurde dabei deutlich.
Lutz Frauendorf
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel