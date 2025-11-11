Zweitligakegler aus Mehltheuer kassieren deutliche Niederlage

Bei der zweiten Mannschaft von Bundesligist Rot-Weiß Zerbst mussten sich die Vogtländer mit 2:6 geschlagen geben. Nur 4,5 Satzpunkte sammelten die Gäste ein.

In der 2. Kegel-Bundesliga Ost hat die SG Grün-Weiß Mehltheuer am Samstag eine klare 2:6-Niederlage bei Rot-Weiß Zerbst II quittieren müssen. Beim Reserveteam des Bundesligisten lief für die Vogtländer von Beginn an nicht viel zusammen. Lediglich Daniel Höring (2:2/609) und Stefan Großer (2,5:1,5/600) knackten die 600er-Marke und konnten...