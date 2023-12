Zwotaer hoffen auf Zuwachs

Kegeln: Verein feiertGründung vor 75 Jahren

Die Kegler der SG Zwota haben kürzlich ihren 75. Vereinsgeburtstag gefeiert. Am 1. Oktober 1948 unter dem 1. Vorsitzenden Walter Edelmann gegründet. Da Zwota nur eine Ein-Bahn-Anlage besaß, wurde von 1953 bis 1965 in Tellers Gasthof in Klingenthal gekegelt, davon zehn Jahre in der Bezirksliga. Ende 1965 wurde in Zwota eine...