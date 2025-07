1. Kanupolo-Bundesliga: Ein Wermutstropfen im Glauchauer Stausee

Als Ausrichter konnte der KSV Glauchau beim vierten Spieltag von Deutschlands Beletage glänzen. Zwei Rückkehrer mussten jedoch Rückschläge einstecken.

Rund 1500 Fans zog es am Wochenende an den Glauchauer Stausee, wo die Elite des deutschen Kanupolos um die besten Plätze für die Play-offs und -downs kämpfte. Zwar trat der KSV Glauchau nach dem Abstieg in der vergangenen Saison in die 2. Liga diesmal nicht sportlich in Erscheinung – als Ausrichter aber lieferte der Verein eine tadellose...