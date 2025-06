35 Jahre VfB Eckersbach: Das sind die Höhepunkte des Jubiläumswochenendes

Der Vereinsgeburtstag wird von Freitag bis Sonntag am Lerchenweg groß gefeiert. Dabei rückt der VfB seine Legenden genauso in den Mittelpunkt wie seine Hoffnungsträger für die nächsten Jahre.

Das Programm ist pickepackevoll: Wenn der VfB Eckersbach an diesem Wochenende anlässlich seines 35-jährigen Bestehens auf den Sportplatz am Lerchenweg einlädt, wird nicht nur auf dem grünen Rasen eine Menge geboten. So wartet der Freitagabend einerseits mit dem von „Det“ Fischer moderierten Legendenspiel zwischen der BSG Karl Marx Zwickau...