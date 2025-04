AC Werdau: Starkes Miteinander macht Deutsche Meisterschaft möglich

Der Verein hat erneut als Ausrichter eines Großereignisses im Ringen überzeugt. Bis zu 80 Helfer sicherten die Titelkämpfe der U 17 ab. Nur der sächsische Landestrainer war nicht ganz zufrieden.

Der AC Werdau hat nach 2022 und 2023 am Wochenende zum dritten Mal eine Deutsche Meisterschaft im Ringen in der Glowatzkyhalle in Fraureuth ausgetragen. Diesmal für die U 17 im Freistil. Aus den eigenen Reihen waren keine Sportler am Start. Die starteten in Reilingen, wo die Deutsche Meisterschaft im klassischen Stil über die Matten ging. Groß...