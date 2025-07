Am „Roten Hügel“: Warum ein bekannter Fußball-Historiker in Meerane Station machte

Hardy Grüne hat sich als Buchautor und als Mitherausgeber des Magazins „Zeitspiel“ einen Namen gemacht. Dass er jetzt in Westsachsen unterwegs war, hat mit einem seiner nächsten Projekte zu tun.

Hardy Grüne tauchte direkt in die Meeraner Sportgeschichte ein. Erst mühte sich der 62-Jährige mit seinem Fahrrad die legendäre „Steile Wand“ hinauf, an der einst Täve Schur so manches Radsportkapitel schrieb. Dann lag dem Mann aus Göttingen (Niedersachsen) nach einem kleinen Schwenk nach links auch schon der berühmte frühere „Rote...