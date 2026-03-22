Ausgleich in der 119. Minute: Einer der wichtigsten Torschützen der BSG Sachsenring Zwickau wird 75

Zwickau
Mit seinem Treffer im Pokalfinale 1975 ebnete Peter Nestler den Weg der Fußballer aus Westsachsen nach Europa. Zum Jubiläum der Europapokalsaison kehrte er jetzt wieder einmal nach Zwickau zurück.
Peter Nestler kann sich auch fast 51 Jahre später noch an eines der wohl wichtigsten Tore seiner Fußballkarriere erinnern. „Aus etwa elf Metern habe ich den Ball in der oberen linken Ecke versenkt. Ich habe zuvor nicht lange überlegt und einfach abgezogen. Es war ein Dosenöffner zur Teilnahme am Europapokal“, sagt Nestler zu seinem...
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