Badminton: Gastgeber SG Meerane 02 freut sich über einen Podestplatz

Der Verein hat Regional-Ranglistenturniere der U 15 und U 19 ausgerichtet. Wer dabei für den größten Erfolg der Westsachsen sorgte.

Bei den Badminton-Ranglisten-Turnieren des Regionalverbandes Chemnitz in den Altersklassen U 15 und U 19 hat die gastgebende SG Meerane 02 einen Podestplatz belegt. Den erspielte sich Oliver Pasch mit Platz 2 in der U 15. Es war sein zweiter Podestplatz in dieser Saison. Mit Erfolgen über Tom Berthold (TSV Blau-Weiß Röhrsdorf) und Mika Mattheus...