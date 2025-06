Badminton: Nachwuchs des SG Meerane 02 mit Podestplätzen

Die Talente des vereins haben beim Regional-Ranglistenturnier in Stollberg durchaus überzeugt. In der U 13 kam es dabei zu einer besonderen Revanche.

Vier Podestplätze hat sich der Badminton-Nachwuchs der SG Meerane 02 in den Altersklassen U 13, U 15 und U 19 beim Ranglistenturnier des Regionalverbandes Chemnitz in Stollberg erspielt. In der U 15 belegte Oliver Pasch den zweiten und Edda Hilda Bamberger den dritten Platz. Ella Munzer (U 13) und Max Kubb (U 19) wurden jeweils Vierte, Phillip...