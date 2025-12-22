MENÜ
Blick nach oben: Die SG Meerane 02 – hier mit Isabell Gebhardt in Aktion – hat Platz eins in der Bezirksliga erobert.
Blick nach oben: Die SG Meerane 02 – hier mit Isabell Gebhardt in Aktion – hat Platz eins in der Bezirksliga erobert.
Glauchau
Badminton: SG Meerane 02 rutscht gut in Rückrunde
Von Walter Kapferer
Die Mannschaft aus Westsachsen hat am Sonntag mit zwei überzeugenden Auftritten die Tabellenführung in der Bezirksliga erobert. Auch die zweite Vertretung hatte Grund zur Freude – zumindest einmal.

Der Rutsch ins neue Kalenderjahr steht noch bevor. Der Rutsch in die Rückrunde der Badminton-Bezirksliga ist für die Teams der SG Meerane 02 dagegen schon ein voller Erfolg gewesen. In der heimischen Karl-Heinz-Freiberger-Halle konnten beide Teams wichtige Siege einfahren.
