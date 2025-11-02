Basketball: GGZ Baskets Zwickau sind in der 2. Regionalliga noch auf der Suche nach ihrer Form

Drei Spiele, drei Niederlagen – der Saisonauftakt lief für das Team aus Westsachsen alles andere als optimal. Gegen Baunach kam die Mannschaft jetzt richtig unter die Räder.

Einen frustrierenden Samstagabend erlebten die GGZ Baskets Zwickau jetzt. Am vierten Spieltag der 2. Basketball-Regionalliga Nord war früh zu erkennen, wer das Parkett als Sieger verlassen würde. Vor allem im ersten Viertel lief bei den Westsachsen gegen den Tabellendritten aus Baunach so gut wie nichts zusammen. Am Ende stand beim 52:120 nicht... Einen frustrierenden Samstagabend erlebten die GGZ Baskets Zwickau jetzt. Am vierten Spieltag der 2. Basketball-Regionalliga Nord war früh zu erkennen, wer das Parkett als Sieger verlassen würde. Vor allem im ersten Viertel lief bei den Westsachsen gegen den Tabellendritten aus Baunach so gut wie nichts zusammen. Am Ende stand beim 52:120 nicht...