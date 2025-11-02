Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die GGZ Baskets – am Ball Jevon Perschnick – kassierten gegen Baunach eine bittere Heimniederlage.
Die GGZ Baskets – am Ball Jevon Perschnick – kassierten gegen Baunach eine bittere Heimniederlage. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Basketball: GGZ Baskets Zwickau sind in der 2. Regionalliga noch auf der Suche nach ihrer Form
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Spiele, drei Niederlagen – der Saisonauftakt lief für das Team aus Westsachsen alles andere als optimal. Gegen Baunach kam die Mannschaft jetzt richtig unter die Räder.

Einen frustrierenden Samstagabend erlebten die GGZ Baskets Zwickau jetzt. Am vierten Spieltag der 2. Basketball-Regionalliga Nord war früh zu erkennen, wer das Parkett als Sieger verlassen würde. Vor allem im ersten Viertel lief bei den Westsachsen gegen den Tabellendritten aus Baunach so gut wie nichts zusammen. Am Ende stand beim 52:120 nicht...
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
28.10.2025
3 min.
„Da liegt ein Universum dazwischen“: So bereitet sich RB Zwickau auf die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor
Marco Förster mit dem Erstligateam am Testspielsonntag in der Sporthalle Mosel.
In wenigen Wochen findet das erste Spiel des Aufsteigers in der neuen Saison statt. Was den Coach besonders freut und was er nicht überbewerten will.
Lukas Strechel
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
27.10.2025
3 min.
Handball: Knoten beim Fraureuther Frauenteam will auch im vierten Anlauf nicht platzen
Nach der frühen Führung brachen die Fraureuther Frauen – im Bild am Ball Madlene Radau – ein und ließen die ersten Punkte erneut liegen.
In der Verbandsliga steht die Mannschaft aus Westsachsen als einzige noch ohne Punkte da. Die Männer des Vereins hingegen schwimmen weiter auf der Erfolgswelle.
Lukas Strechel
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel