Bei Turnieren gibt es noch freie Plätze

Am Wochenende gibt es wieder Turniere auf der Beachvolleyballanlage an der ehemaligen Jugendherberge in Lichtenstein. Am zweiten von insgesamt drei Turnierwochenenden der diesjährigen Saison spielen am Samstag ab 9.15 Uhr die Frauenteams. Ein Männerturnier gibt es laut Organisator Sascha Grieshammer voraussichtlich nicht, weil die...