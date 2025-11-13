Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
KSSV-Talent Al Baloshi Hamad (in blau) wird als Sachsenmeister am Samstag einen Sieg beim Heim-Event anstreben.
KSSV-Talent Al Baloshi Hamad (in blau) wird als Sachsenmeister am Samstag einen Sieg beim Heim-Event anstreben. Bild: Udo Hentschel
KSSV-Talent Al Baloshi Hamad (in blau) wird als Sachsenmeister am Samstag einen Sieg beim Heim-Event anstreben.
KSSV-Talent Al Baloshi Hamad (in blau) wird als Sachsenmeister am Samstag einen Sieg beim Heim-Event anstreben. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Beim 31. Zwickauer Boxturnier treffen am Samstag Landesmeister aus fünf Bundesländern aufeinander
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der gastgebende KSSV wird im Sportzentrum mehr als 20 Aktive in den Ring schicken. Insgesamt stehen 30 Kämpfe auf dem Programm, das kurzfristig noch angepasst worden ist.

Der KSSV Zwickau richtet am Samstag das 31. Boxturnier um die Pokale der Stadt Zwickau aus. Beginn des Kampftages ist 14 Uhr im Sportzentrum Crossen. Die Zuschauer können sich dabei auf etwa 30 Kämpfe freuen. Boxer aus fünf Bundesländern und zehn Vereinen, darunter zahlreiche Landesmeister und Medaillengewinner von Deutschen Meisterschaften,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
26.10.2025
2 min.
Zwickauer Boxer gehen bei der Deutschen Meisterschaft der U 23 gleich dreimal leer aus
Payam Jusofie, Linus Tesch und Rezan Boral (von links) erlebten eine schwierige Deutsche Meisterschaft.
Mit kleinen Medaillenhoffnungen war ein Trio des KSSV Zwickau zu den Titelkämpfen nach Schwedt gereist. Am Ende verlief das Turnier aus Sicht des Trainers für gleich zwei Schützlinge sehr unglücklich.
Udo Hentschel
19.10.2025
2 min.
KSSV Zwickau vor aufregender Woche: Trio boxt bei der Deutschen Meisterschaft um eine Medaille
Payam Jusofie (links), Rezan Boral (rechts) und Linus Tesch (nicht im Bild) haben sich gut auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet.
Für Linus Tesch, Rezan Boral und Payam Jusofie steht der Saisonhöhepunkt bevor. Alle drei sind gut vorbereitet. Der Trainer erklärt, warum sie für einen Podestplatz auch etwas Glück brauchen.
Udo Hentschel
Mehr Artikel