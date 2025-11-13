Beim 31. Zwickauer Boxturnier treffen am Samstag Landesmeister aus fünf Bundesländern aufeinander

Der gastgebende KSSV wird im Sportzentrum mehr als 20 Aktive in den Ring schicken. Insgesamt stehen 30 Kämpfe auf dem Programm, das kurzfristig noch angepasst worden ist.

Der KSSV Zwickau richtet am Samstag das 31. Boxturnier um die Pokale der Stadt Zwickau aus. Beginn des Kampftages ist 14 Uhr im Sportzentrum Crossen. Die Zuschauer können sich dabei auf etwa 30 Kämpfe freuen. Boxer aus fünf Bundesländern und zehn Vereinen, darunter zahlreiche Landesmeister und Medaillengewinner von Deutschen Meisterschaften,