Beim „Glühweinlauf“ der TSG Glauchau spielen sportliche Ambitionen nicht die Hauptrolle

Glauchau
Zum Jahresauftakt lädt der Verein zum gemeinsamen, aber entspannten Lauftreff am Bismarckturm ein. Auch ohne Zeitnahme gibt es etwas zu gewinnen.
Die sportlichen Ambitionen, sie spielen am Sonntag beim „Glühweinlauf“ der TSG Glauchau nicht die Hauptrolle. Traditionell lädt der Verein zum Jahresauftakt zum lockeren Freizeitlauf ohne Wettkampfcharakter ein. „Treffpunkt ist 9.15 Uhr am Bismarckturm, von dort geht es um 9.30 Uhr gemeinsam auf die Strecken über vier oder zehn Kilometer....
