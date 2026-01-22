BSV Sachsen Zwickau: Auf welchen Faktor Eigengewächs Jasmina Gierga im Heimspiel gegen Metzingen setzt

Nach einem spielfreien Wochenende stehen für die Bundesliga-Handballerinnen jetzt drei Spiele innerhalb von acht Tagen auf dem Programm. Was der fehlende Rhythmus auch mit dem Körper macht.

Ein bisschen Schmunzeln musste Jasmina Gierga am Donnerstag schon über die Tatsache. Doch der Hintergrund ist eigentlich ein ernster. „Ich fände es besser, wenn wir mehr im Rhythmus bleiben würden. Das ist nicht nur mental, sondern auch für den Körper wichtig. Meiner ist da schon manchmal ein bisschen verwirrt“, antwortete die 21-jährige... Ein bisschen Schmunzeln musste Jasmina Gierga am Donnerstag schon über die Tatsache. Doch der Hintergrund ist eigentlich ein ernster. „Ich fände es besser, wenn wir mehr im Rhythmus bleiben würden. Das ist nicht nur mental, sondern auch für den Körper wichtig. Meiner ist da schon manchmal ein bisschen verwirrt“, antwortete die 21-jährige...