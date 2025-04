BSV Sachsen Zwickau bangt um den Einsatz von Kaho Nakayama

Für die japanische Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen ging es am Donnerstag zum Arzt statt zum Training. Unabhängig von ihrem möglichen Ausfall wird die Auswärtspartie am Samstag in Bensheim eine große Herausforderung für die Zwickauerinnen.

Die Nachricht war keine positive, die Trainer Norman Rentsch am Donnerstag im Gespräch mit „Freie Presse“ vor dem Auswärtsspiel des BSV Sachsen Zwickau am Wochenende vermeldete. Statt sich voll auf die nachmittägliche Trainingseinheit der Bundesliga-Handballerinnen konzentrieren zu können, hatte der Coach erst einmal Rückraumspielerin... Die Nachricht war keine positive, die Trainer Norman Rentsch am Donnerstag im Gespräch mit „Freie Presse“ vor dem Auswärtsspiel des BSV Sachsen Zwickau am Wochenende vermeldete. Statt sich voll auf die nachmittägliche Trainingseinheit der Bundesliga-Handballerinnen konzentrieren zu können, hatte der Coach erst einmal Rückraumspielerin...