Laura Szabo und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau kämpften am Samstag lange um den Heimsieg gegen Metzingen –
Laura Szabo und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau kämpften am Samstag lange um den Heimsieg gegen Metzingen – Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau belohnt sich mit einem Punkt für den großen Kampfgeist
Von Anika Zimny
Nach einer klaren ersten Halbzeit stand das Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen bis in die Schlussphase hinein Spitz auf Knopf. Am Ende konnten vor allem die Gastgeberinnen mit dem Unentschieden gut leben.

Für eine ordentliche Achterbahnfahrt der Emotionen sorgten die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend bei ihren Fans. Im Heimspiel gegen die Tussies Metzingen brauchten sie nach dem 1:1 in der Anfangsphase danach ganze 34 Spielminuten, um beim 18:18 nach einem erfolgreichen Siebenmeter von Silje Brøns Petersen...
Mehr Artikel