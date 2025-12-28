MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die emotionale und gestenreiche Art von Trainer Norman Rentsch bleibt dem BSV Sachsen Zwickau bis mindestens 2029 erhalten.
Die emotionale und gestenreiche Art von Trainer Norman Rentsch bleibt dem BSV Sachsen Zwickau bis mindestens 2029 erhalten. Bild: Marko Unger
Die emotionale und gestenreiche Art von Trainer Norman Rentsch bleibt dem BSV Sachsen Zwickau bis mindestens 2029 erhalten.
Die emotionale und gestenreiche Art von Trainer Norman Rentsch bleibt dem BSV Sachsen Zwickau bis mindestens 2029 erhalten. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau bindet Erfolgscoach Norman Rentsch bis mindestens 2029
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war eine Neuigkeit, die am Samstag beim Ostderby der Bundesliga-Handballerinnen fast unterging. Warum die Vertragsverlängerung des 46-Jährigen keine große Überraschung ist.

Keine extra anberaumte Pressekonferenz, keine großen Reden und keine wohl formulierten offiziellen Mitteilungen, sondern fast heimlich, still und leise: So informierte der BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend über eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Bundesliga-Handballerinnen. Vor dem Ostderby gegen den Thüringer HC gab der Verein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
19.12.2025
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Trainer Norman Rentsch verbreitet trotz Krankheitswelle viel Zuversicht
Haben sich taktische Neuerungen für das Duell mit dem Thüringer HC einfallen lassen: Co-Trainerin Rita Lakatos und BSV-Chefcoach Norman Rentsch.
Mit der Derby gegen den Thüringer HC kehren die Bundesliga-Handballerinnen am 27. Dezember zurück auf die Platte. Was vor dem Duell anders ist als in der Vergangenheit und wie der Plan bis dahin aussieht.
Anika Zimny
09:00 Uhr
4 min.
Worauf bei Kauf und Verwendung von Feuerwerk zu achten ist
Feuerwerk sieht am Nachthimmel oft schön aus - ist aber längst nicht überall erlaubt. Gerade in Innenstädten gelten vielerorts Verbotszonen.
Noch altes Feuerwerk aus dem Vorjahr übrig? Dann sollten Sie das keineswegs mehr zünden. Neu kaufen ist angesagt - Böller und Raketen aber erst ab 18 Jahren. Und was sollte man sonst noch wissen?
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
09:05 Uhr
6 min.
Das Transferfenster öffnet: Ruhe vor dem großen Sturm?
Steht vor einem Wechsel zur AC Mailand: Nationalspieler Niclas Füllkrug. (Archivbild)
Die Fußball-WM im Sommer könnte dem kommenden Transferfenster zusätzliche Brisanz verleihen. Auch deutsche Profis sind auf einen Wechsel angewiesen, um doch noch an dem Turnier teilnehmen zu können.
Christian Johner, dpa
19:34 Uhr
2 min.
BSV Sachsen Zwickau: Großer Kampf gegen den Thüringer HC wird nicht belohnt
Vor allem in der zweiten Halbzeit waren es die immer wieder erfolgreichen Anspiele auf Kreisläuferin Laura Szabo, die den BSV Sachsen Zwickau lange von einem Erfolg gegen den Thüringer HC träumen ließ.
Nichts für schwache Nerven war das Ostderby der Handball-Bundesliga Frauen am Samstagabend. Was am Ende den Ausschlag zu Gunsten der Gäste gab.
Anika Zimny
Mehr Artikel