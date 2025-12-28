BSV Sachsen Zwickau bindet Erfolgscoach Norman Rentsch bis mindestens 2029

Es war eine Neuigkeit, die am Samstag beim Ostderby der Bundesliga-Handballerinnen fast unterging. Warum die Vertragsverlängerung des 46-Jährigen keine große Überraschung ist.

Keine extra anberaumte Pressekonferenz, keine großen Reden und keine wohl formulierten offiziellen Mitteilungen, sondern fast heimlich, still und leise: So informierte der BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend über eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Bundesliga-Handballerinnen. Vor dem Ostderby gegen den Thüringer HC gab der Verein...