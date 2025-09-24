BSV Sachsen Zwickau: Das steckt hinter den gemischten Gefühlen von Trainer Norman Rentsch vor dem Pokal-Achtelfinale

Zwickau
Die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen gehen am Mittwochabend als Außenseiter ins Duell bei Borussia Dortmund. Welches bekannte Gesicht beim Gegner fehlt und wovor der Zwickauer Coach warnt.
Die Favoritenrolle, sie steht für Norman Rentsch gar nicht zur Diskussion. „Dortmund ist für mich der große Meisterschaftsfavorit und wir damit am Mittwoch der Außenseiter“, sagt der Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau vor dem Achtelfinale im DHB-Pokal. Die Auslosung Ende August brachte für sein Team mit der...
