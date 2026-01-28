BSV Sachsen Zwickau: Die gute und die schlechten Nachrichten der Kaderplanung für die neue Saison

Zwickau
Bisher hat der Handball-Bundesligist aus Westsachsen keine Informationen zum zukünftigen Team veröffentlicht. Welches Quartett längerfristig gebunden ist und was junge deutsche Talente brauchen.
Es ist ein eher angestrengtes Schmunzeln, dass die Worte von Norman Rentsch begleitet. „Wir sind doch erst in Runde 4 dran. Jetzt gerade läuft Runde 2“, antwortete der Coach der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Mittwoch, 18 Uhr, gegen Borussia Dortmund auf die Frage,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.