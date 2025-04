BSV Sachsen Zwickau: Die Kapitänin geht und viele Zuschauer kommen

Simona Madjovska wird zum Saisonende ihre aktive Handball-Karriere beenden. Vorher will sie mit dem Team zum vierten Mal den Verbleib in der Bundesliga schaffen. Am besten schon im Heimspiel am Samstag.

Nach sechs erfolgreichen Jahren im Trikot des BSV Sachsen Zwickau ist zum Saisonende Schluss: Wie der Verein am Dienstagnachmittag informierte, wird Kapitänin Simona Madjovska ihre aktive Laufbahn als Handballerin beenden. Es wird für beide Seiten ein Abschied mit einem weinenden Auge, aber auch voller Dankbarkeit. „Seit 2019 hat Simona unser...