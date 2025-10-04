„BSV Sachsen Zwickau“-Handballerinnen verlangen Favoriten aus Blomberg-Lippe alles ab

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen liefern dem deutschen Vizemeister Blomberg-Lippe besonders in Halbzeit eins einen beherzten Kampf, doch am Ende setzen sich die Gäste noch klar durch.

Die Rollen in der Partie des BSV Sachsen Zwickau gegen die HSG Blomberg-Lippe waren vor dem Anpfiff klar verteilt. Der deutsche Vizemeister kam als Favorit in die Sparkassen-Arena. Am Ende wurde er dieser Rolle gerecht, gewann mit 35:29 (19:15) auch sein viertes Spiel in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga der Frauen. Die Mannschaft von...