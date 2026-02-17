BSV Sachsen Zwickau II: Mit Kampfgeist und Charakter ins Sachsenpokal-Halbfinale

Als erste Mannschaft steht der BSV Sachsen Zwickau II unter den besten vier Teams des Handball-Sachsenpokals der Frauen. Nach starker erster Hälfte brauchte es aber einen Kraftakt in der Schlussphase.

Die Vorzeichen vor dem Viertelfinale im Handball-Sachsenpokal zwischen dem BSV Sachsen Zwickau II und dem VfL Meißen II hätten kaum unterschiedlicher sein können. Während die Gastgeberinnen vom VfL tatkräftige Unterstützung ihrer ersten Vertretung aus der Regionalliga bekamen, waren gleich vier Westsächsinnen am Vorabend noch um 19.30 Uhr...