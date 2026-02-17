MENÜ
Mit den Fans im Rücken: Der BSV Sachsen Zwickau II hat das Sachsenpokal-Viertelfinale beim VfL Meißen II mit 28:25 gewonnen.
Mit den Fans im Rücken: Der BSV Sachsen Zwickau II hat das Sachsenpokal-Viertelfinale beim VfL Meißen II mit 28:25 gewonnen.
Mit den Fans im Rücken: Der BSV Sachsen Zwickau II hat das Sachsenpokal-Viertelfinale beim VfL Meißen II mit 28:25 gewonnen.
Mit den Fans im Rücken: Der BSV Sachsen Zwickau II hat das Sachsenpokal-Viertelfinale beim VfL Meißen II mit 28:25 gewonnen.
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau II: Mit Kampfgeist und Charakter ins Sachsenpokal-Halbfinale
Von Philip Meyer
Als erste Mannschaft steht der BSV Sachsen Zwickau II unter den besten vier Teams des Handball-Sachsenpokals der Frauen. Nach starker erster Hälfte brauchte es aber einen Kraftakt in der Schlussphase.

Die Vorzeichen vor dem Viertelfinale im Handball-Sachsenpokal zwischen dem BSV Sachsen Zwickau II und dem VfL Meißen II hätten kaum unterschiedlicher sein können. Während die Gastgeberinnen vom VfL tatkräftige Unterstützung ihrer ersten Vertretung aus der Regionalliga bekamen, waren gleich vier Westsächsinnen am Vorabend noch um 19.30 Uhr...
