  • BSV Sachsen Zwickau II: Wie sich der Regionalliga-Absteiger den ersten Sieg nach fast zwei Jahren Durststrecke holte

Trainerin Petra Kromeyer (rechts) und Co-Trainer Silvio Hahn (links) freuten sich am Samstag gemeinsam mit dem BSV Sachsen Zwickau II über den ersten Sieg der neuen Saison.
Trainerin Petra Kromeyer (rechts) und Co-Trainer Silvio Hahn (links) freuten sich am Samstag gemeinsam mit dem BSV Sachsen Zwickau II über den ersten Sieg der neuen Saison. Bild: Marko Unger
Trainerin Petra Kromeyer (rechts) und Co-Trainer Silvio Hahn (links) freuten sich am Samstag gemeinsam mit dem BSV Sachsen Zwickau II über den ersten Sieg der neuen Saison.
Trainerin Petra Kromeyer (rechts) und Co-Trainer Silvio Hahn (links) freuten sich am Samstag gemeinsam mit dem BSV Sachsen Zwickau II über den ersten Sieg der neuen Saison. Bild: Marko Unger
BSV Sachsen Zwickau II: Wie sich der Regionalliga-Absteiger den ersten Sieg nach fast zwei Jahren Durststrecke holte
Von Anika Zimny
Die zweite Mannschaft der Bundesliga-Handballerinnen hat sportlich turbulente Zeiten hinter sich. Was die Verantwortlichen aktuell froh macht und warum ein ganz besonderes Derby am Sonntag wartet.

Es war nicht einfach nur die Freude über den klaren 31:21-Heimsieg gegen den SV 04 Plauen-Oberlosa, die sich am Samstagabend in den Gesichtern der Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau II widerspiegelte. Im Lachen der Spielerinnen der zweiten Mannschaft sah man auch ganz viel Erleichterung, denn ein Siegerfoto hatte das Team zuletzt im Dezember...
Mehr Artikel