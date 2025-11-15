BSV Sachsen Zwickau jubelt beim Buxtehuder SV: So überraschten die Handballerinnen ihren Trainer

Zwickau
Im Bundesliga-Auswärtsspiel hatte es am Samstag lange nach einer engen Kiste ausgesehen. Der Tabellenneunte bewahrte aber die Nerven und hatte im richtigen Moment auch die passenden Mittel parat.
Der BSV Sachsen Zwickau hat in der Handball-Bundesliga der Frauen den zweiten Sieg in Folge erzielt. Zwei Wochen nach dem 30:23 in eigener Halle gegen Union Halle-Neustadt setzte sich die Mannschaft am Samstagnachmittag mit 30:21 (10:10) beim Buxtehuder SV durch und warf damit einen der höchsten Zwickauer Auswärtssiege in der Bundesliga...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.