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Katja Grewe ist ab der neuen Saison das zweite neue Gesicht im Tor des BSV Sachsen Zwickau.
Katja Grewe ist ab der neuen Saison das zweite neue Gesicht im Tor des BSV Sachsen Zwickau. Foto: wolf-sportfoto/IMAGO
Katja Grewe ist ab der neuen Saison das zweite neue Gesicht im Tor des BSV Sachsen Zwickau.
Katja Grewe ist ab der neuen Saison das zweite neue Gesicht im Tor des BSV Sachsen Zwickau. Foto: wolf-sportfoto/IMAGO
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau komplettiert sein Torhüterduo für die neue Saison
Redakteur
Von Anika Zimny
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Nach Alexandra Humpert aus Oldenburg ist Katja Grewe das zweite neue Gesicht bei den Bundesliga-Handballerinnen. Was sie kann, zeigte sie vor einiger Zeit bereits im Duell gegen Zwickau.

Die Erinnerungen der Fans des BSV Sachsen Zwickau an Katja Grewe, sie sind heute nicht mehr schmerzhaft. Denn obwohl die Torhüterin zu Beginn der Saison 2023/24 großen Anteil daran hatte, dass die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen beim HSV Solingen-Gräfrath verloren – am Ende der Spielzeit...
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