BSV Sachsen Zwickau komplettiert sein Torhüterduo für die neue Saison

Nach Alexandra Humpert aus Oldenburg ist Katja Grewe das zweite neue Gesicht bei den Bundesliga-Handballerinnen. Was sie kann, zeigte sie vor einiger Zeit bereits im Duell gegen Zwickau.

Die Erinnerungen der Fans des BSV Sachsen Zwickau an Katja Grewe, sie sind heute nicht mehr schmerzhaft. Denn obwohl die Torhüterin zu Beginn der Saison 2023/24 großen Anteil daran hatte, dass die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen beim HSV Solingen-Gräfrath verloren – am Ende der Spielzeit... Die Erinnerungen der Fans des BSV Sachsen Zwickau an Katja Grewe, sie sind heute nicht mehr schmerzhaft. Denn obwohl die Torhüterin zu Beginn der Saison 2023/24 großen Anteil daran hatte, dass die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen beim HSV Solingen-Gräfrath verloren – am Ende der Spielzeit...