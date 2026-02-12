BSV Sachsen Zwickau: Mit Selbstbewusstsein in die Mammutaufgabe gegen den Tabellendritten Bensheim-Auerbach

Zwickau
Die Bundesliga-Handballerinnen wollen dem Favoriten am Samstag ein Bein stellen. Dabei hoffen sie auf starken Rückhalt von den Rängen und geben im Vorfeld nichts auf den direkten Vergleich.
Wenn am Samstag um 18 Uhr der Tabellendritte HSG Bensheim-Auerbach in der Sparkassen-Arena aufläuft, wartet auf den BSV Sachsen Zwickau eine der härtesten Aufgaben der Saison – und vielleicht genau die richtige. Der direkte Vergleich der beiden Handball-Bundesligateams (1:8 Siege, 231:294 Tore) spricht dabei klar für die Gäste. Im torreichen...
