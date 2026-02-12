MENÜ
Kaho Nakayama am Ball. Szene aus dem Heimspiel gegen Bensheim-Auerbach im Dezember 2024.
Kaho Nakayama am Ball. Szene aus dem Heimspiel gegen Bensheim-Auerbach im Dezember 2024. Bild: Ralf Wendland
Kaho Nakayama am Ball. Szene aus dem Heimspiel gegen Bensheim-Auerbach im Dezember 2024.
Kaho Nakayama am Ball. Szene aus dem Heimspiel gegen Bensheim-Auerbach im Dezember 2024. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Mit Selbstbewusstsein in die Mammutaufgabe gegen den Tabellendritten Bensheim-Auerbach
Redakteur
Von Thomas Croy
Die Bundesliga-Handballerinnen wollen dem Favoriten am Samstag ein Bein stellen. Dabei hoffen sie auf starken Rückhalt von den Rängen und geben im Vorfeld nichts auf den direkten Vergleich.

Wenn am Samstag um 18 Uhr der Tabellendritte HSG Bensheim-Auerbach in der Sparkassen-Arena aufläuft, wartet auf den BSV Sachsen Zwickau eine der härtesten Aufgaben der Saison – und vielleicht genau die richtige. Der direkte Vergleich der beiden Handball-Bundesligateams (1:8 Siege, 231:294 Tore) spricht dabei klar für die Gäste. Im torreichen...
Mehr Artikel